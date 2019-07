A pedido de Bolsonaro, relator altera aposentadoria de policiais em texto

Brasília – O deputado federal José Nelton (Podemos-GO) confirmou na tarde desta quarta-feira, 3, ao sair da residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que será feita uma tentativa para votar o relatório da Previdência ainda hoje na comissão especial da Casa. “O que não der para votar hoje, votamos amanhã”, disse Nelton a jornalistas.

Nelton também confirmou mudanças no relatório do projeto da Previdência no que diz respeito à aposentadoria dos policiais. Segundo ele, os policiais homens vão se aposentar aos 53 anos de idade e as mulheres, aos 52 anos.

O deputado afirmou ainda que as mudanças incorporadas ao relatório em relação aos policiais foram para atender a um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. “O importante é que a base para a reforma da Previdência está acordada”, completou o deputado após sair da residência oficial do presidente da Câmara.