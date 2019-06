À espera de decisão sobre Montezano, BNDES nomeia presidente interino

Rio – O Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) nomeou o atual diretor de finanças da instituição, José Flávio Ferreira Ramos, como presidente interino, à espera da aprovação do nome de Gustavo Henrique Moreira Montezano para o cargo de presidente.

O nome de Montezano foi encaminhado pelo Ministério da Economia ao conselho do BNDES na segunda-feira, 17. A nomeação de Ramos como interino se deu em reunião extraordinária, na própria segunda.

O conselho de administração do BNDES já tinha uma reunião marcada para a quarta-feira, 19, antes do pedido de demissão de Joaquim Levy – em nota, o banco não informa se essa reunião apreciará o nome do novo presidente.