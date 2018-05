A “economia cinza” é realidade e causa danos bilionários. Como combatê-la?

São Paulo – Em um momento no qual o Brasil debate a complexidade do seu sistema tributário, os danos causados pela chamada “economia cinza” (pirataria e outras práticas ilegais) impressionam: todos os anos, 15 setores perdem mais de 100 bilhões de reais e o governo perde quase 50 bilhões de reais.

Os impactos das práticas ilegais estão por todos os lados. Se no poder público, se traduzem em menos dinheiro para áreas prioritárias, como saúde e educação, entre as empresas, acabam por colocar a competitividade e a inovação em xeque. Já na sociedade, deixam os consumidores à mercê de produtos de qualidade duvidosa, enquanto os frutos do comércio ilegal fortalecem a criminalidade.

Um aspecto em torno desse panorama é quase consenso entre especialistas: a complexidade da carga tributária brasileira favorece a sonegação fiscal. No entanto, os problemas causados pela pirataria são intricados, os fatores que contribuem para o seu enraizamento são diversos e as soluções para o combate são complexas. E é por isso que o tema vem sendo debatido à exaustão, ainda mais em ano eleitoral.

Para elucidar essas questões, EXAME ouviu fontes de diferentes setores durante o EXAME Fórum: Combate à Ilegalidade, que aconteceu nesta quinta-feira, 24, em São Paulo. Veja abaixo:

Geraldo Alckmin, pré-candidato à Presidência da República do PSDB e ex-governador de SP:

Edson Vismona, presidente do ETCO e do Fórum Nacional Contra a Pirataria:

Liel Miranda, presidente da Souza Cruz:

Marina Carvalho, diretora presidente da Associação pela Indústria e Comércio Esportivo:

José Police Neto, vereador da cidade de São Paulo: