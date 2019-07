71% dos brasileiros querem estados e municípios na reforma da Previdência

São Paulo — Os brasileiros vão, aos poucos, convencendo-se de que a reforma da Previdência é mesmo necessária, mas o país ainda se mostra dividido em relação a essa questão. Uma nova pesquisa do site Jota confirma o que outras já vinham sinalizando: 51,6% declaram ser a favor da reforma e 49,6% dizem que o Brasil só voltará a crescer se a Previdência for alterada.

Outros 39,4% dos entrevistados se posicionam contra a reforma, enquanto 9% afirmam não ter posição definida em relação a isso. São números que mostram que a maioria dos brasileiros acompanha a questão e tem alguma opinião sobre ela.

O Jota entrevistou 1.045 pessoas nos 26 estados e no Distrito Federal, entre 27 e 29 de junho. Um dado novo levantado pela pesquisa é que 70,9% dos entrevistados se dizem favoráveis à inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência.

Isso vai na contramão da proposta apresentada ontem pela comissão especial da Câmara que analisa a reforma. O parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP) deixa servidores estaduais e municipais fora da proposta. É algo que ainda pode ser revisto na votação do projeto no plenário da Câmara.

A pesquisa do Jota também indica que 50,8% dos brasileiros acreditam que o governo vai conseguir aprovar a reforma, enquanto 31,9% acham que ela não será aprovada. Os outros 17,3% não expressaram opinião sobre isso.