7 tendências para o setor automotivo na próxima década

A euforia com o Brasil passou, e o setor automotivo tem sofrido as consequências: 250 concessionárias foram fechadas e 12 mil profissionais foram demitidos só entre janeiro e abril deste ano . Isso não significa, no entanto, que os emergentes saíram do radar das empresas do setor. Muito pelo contrário: o espaço é enorme até em países que já estão desacelerando como a China, maior mercado mundial. "Esperamos que o PIB per capita supere 10 mil dólares em alguns países em desenvolvimento por volta de 2025, e é este o nível no qual geralmente a motorização começa a ganhar ímpeto", diz o relatório. A expectativa do banco é que mesmo países que não cheguem neste patamar possam ter ganhos expressivos. A, por exemplo, já está crescendo mais do que a China e pode se tornar o 3º maior mercado automotivo do mundo dentro de uma década.