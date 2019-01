60% dos brasileiros rejeitam privatizações, segundo o Datafolha

São Paulo – A maioria da população é contra a venda de estatais e a reforma trabalhista, como aponta pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, realizado nos dias 18 e 19 de dezembro do ano passado com 2,077 mil pessoas em 130 cidades, 60% dos entrevistados discordam (totalmente ou em parte) de que o governo deva privatizar estatais, e 57% são contrários a reduzir leis trabalhistas.

O grupo de simpatizantes do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é o que mais defende as privatizações, com 65%, bem como os mais ricos, que ganham mais de dez salários mínimos, com 56% de aprovação. Os que simpatizam com o PSDB manifestam apoio menor, de 41%, ao passo que os do PT representam o menor porcentual, de 29%.

Também o Datafolha perguntou se “mulheres ganharem menos do que os homens é um problema das empresas e não do governo”, ao que metade discordou, outros 47% concordaram, ou seja, um empate considerando a margem de erro da pesquisa, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.