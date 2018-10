Trump diz que espera “um grande acordo” com a China

Xangai – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que haverá “um grande acordo” comercial com a China, mas alertou que tem bilhões de dólares em novas tarifas prontas para entrarem em vigor se um acordo não for possível.

“Acho que faremos um grande acordo com a China e ele tem que ser ótimo, porque eles sugaram nosso país”, disse Trump ao “The Ingraham Angle”, da FOX News Channel, na segunda-feira.

Trump disse na entrevista que gostaria de fazer um acordo agora, mas que a China não está pronta. Ele não elaborou.

A Bloomberg informou na segunda-feira que Washington está se preparando para anunciar tarifas sobre todas as importações chinesas remanescentes no início de dezembro, caso as negociações no próximo mês entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, não consigam amenizar a guerra comercial.

A expectativa é que Trump e Xi participem da cúpula do G20 do próximo mês em Buenos Aires, onde podem se encontrar.