2014 foi decepcionante para crescimento, diz Banco Mundial

Em 2010, o Banco Mundial concedeu 1,26 bilhão de dólares ao estado de São Paulo para o financiamento das obras das linhas quatro e cinco do metrô. Para a linha amarela (linha quatro), que vai operar entre as estações Luz e Vila Sônia, foram concedidos 130 milhões de dólares.Os recursos serão empregados para melhorar a rede de transportes urbanos nas áreas do entorno das estações e para facilitar a integração entre metrô e ônibus. Parte do montante será destinado para a construção da estação Vila Sônia. O restante do empréstimo (1,13 bilhão de dólares), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Banco Mundial, será empregado em obras na linha cinco, que compreende os trechos entre as estações Capão Redondo e Largo Treze.

No dia 21 de setembro o Banco Mundial aprovou o empréstimo de 113 milhões de reais para o estado de São Paulo. O dinheiro será utilizado para financiar obras de modernização das linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).A CPTM usará o empréstimo para comprar pelo menos nove composições de oito vagões e outros acessórios para a linha 11 (Linha Coral). Segundo o Banco Mundial, o projeto também tem o objetivo de melhorar o nível dos serviços prestados pela Companhia em outros trechos da região metropolitana de São Paulo. O objetivo é aumentar a capacidade de transporte das linhas um, dois, três, sete, 11 e 12 nos horários de pico.

O estado de Santa Catarina recebeu do Banco Mundial um empréstimo de 90 milhões de dólares para investir no aumento da competitividade da agricultura familiar. Os recursos serão redirecionados para os pequenos produtores a partir de uma organização de agricultores.Por meio do projeto, as famílias terão acesso a capital, assistência técnica e incentivos à inovação tecnológica, ao aumento da produtividade e da qualidade, à diversificação e ao acesso aos mercados.O projeto reforçará ainda a prestação de serviços públicos necessários para aumentar a produção e torná-la sustentável. Para isto, alguns investimentos em infraestrutura também serão realizados, como a recuperação de 1.300 km de estradas rurais. Além disso, também está previsto o incentivo à melhoria da administração pública em apoio à competitividade rural.

O governo brasileiro e o Banco Mundial fecharam um acordo para ampliar as ações de Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis no país. O contrato prevê o empréstimo de 67 milhões de dólares do Banco para financiar o projeto.A iniciativa tem como alvo ampliar o acesso da população aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento. Além disso, os gestores locais também serão preparados para melhorar a governança, baseada em resultados.Segundo o Ministério da Saúde, entre as metas estabelecidas estão o aumento do uso do preservativo e da testagem antiaids entre profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis.

Em agosto de 2010, o estado do Rio de Janeiro recebeu do Banco Mundial um empréstimo de 18,7 milhões de dólares. A quantia será destinada exclusivamente à modernização da administração pública. O projeto Pró-Gestão pretende fortalecer estratégias em políticas públicas nas áreas de saúde e educação.Além disso, os investimentos também ajudarão o governo a melhorar a gestão de seu próprio patrimônio e a qualidade de seus gastos. O projeto dará origem a indicadores de desempenho que medirão os impactos das ações estratégicas da administração pública, aumentando a transparência nas decisões."O Pró-Gestão financiará a coleta de dados relacionados às propriedades públicas, visando a melhora da administração e o aumento das receitas. Além disso, o investimento pretende modernizar a gestão da previdência social, para melhorar os controles internos sobre fundos de pensão. Também serão feitos investimentos em capital humano na área da educação, por meio de treinamentos e educação continuada para 50 mil professores", diz o texto do projeto.

Em junho, o Banco Mundial aprovou um empréstimo de 500 milhões de dólares para a Eletrobras. O dinheiro será empregado na reestruturação das empresas de distribuição de energia pertencentes à estatal.O principal objetivo é reduzir as perdas de energia durante a transmissão, melhorando a qualidade dos serviços. Para isto, a Eletrobras investirá o montante na aquisição de mão de obra, equipamentos e serviços que vão melhorar a qualidade da rede de distribuição.Outra meta do projeto é a estruturação institucional da companhia. Esta componente prevê a provisão de assistência técnica, treinamento, e serviços de consultoria aos profissionais da área de distribuição de energia elétrica.

O Bolsa Família, programa do governo federal para combater a fome e a pobreza, conta com um importante parceiro. No dia 16 de setembro, o Banco Mundial aprovou um empréstimo de 200 milhões de dólares para custear as despesas da segunda fase do projeto.Segundo relatório do Banco Mundial, o valor concedido ajudará o governo a garantir bolsas que facilitarão o acesso de famílias a saúde, educação e outros serviços. Por meio do empréstimo, o Banco espera auxiliar na consolidação institucional do Bolsa Família.A ajuda do Banco Mundial também tem como finalidade melhorar a monitoração e os sistemas de avaliação do Ministério do Desenvolvimento Social para selecionar os beneficiados. Para atingir este objetivo, estão previstos treinamentos e assistência técnica à mão de obra do Ministério.

O cerrado brasileiro é um dos maiores e mais ricos biomas brasileiros. Atualmente algumas áreas se encontram em situação frágil, frequentemente ameaçadas por incêndios. Para proteger esta formação vegetal e garantir sua conservação, o Banco Mundial concedeu ao governo brasileiro um empréstimo de 13 milhões de dólares.Há quatro componentes que definem os alvos do projeto a ser financiado pelo banco. O primeiro é a manutenção da biodiversidade do cerrado. Para tanto, o projeto prevê um aumento no número de áreas protegidas por lei. O segundo alvo é garantir o uso sustentável dos recursos naturais do bioma, promovendo boas práticas de exploração agrícola.O terceiro componente é o fortalecimento de políticas públicas visando a conservação e o uso racional da terra e da vegetação nativa. Esta iniciativa inclui envolver a sociedade civil e o setor privado no debate sobre a preservação do cerrado. Por último, o projeto prevê a manutenção e monitoração do bioma.

Para tornar sustentável o uso da água e melhorar os serviços de saneamento da população residente em torno do rio Capiberibe, no Recife, o Banco Mundial aprovou, em janeiro, um empréstimo de 190 milhões de dólares ao governo do estado de Pernambuco.Os recursos serão utilizados, em primeiro lugar, para melhorar os processos de regulação do governo sobre o uso da água. O objetivo é melhorar a eficiência dos serviços de armazenamento e tratamento da água do rio e de saneamento básico.Por meio da parceria, o Banco Mundial pretende ainda estimular o desempenho financeiro e operacional da companhia de saneamento (Compesa), melhorando sua eficiência e gestão.Um terceiro componente do projeto tem como alvo aumentar o volume do suprimento de água para a população da região metropolitana do Recife. O governo pretende, com os investimentos, expandir os serviços de saneamento básico nas principais cidades localizadas acima dos reservatórios de água principal de abastecimento na bacia do rio Capibaribe. Há também um projeto para reduzir os níveis de poluição do rio.