Vídeo mostra Nasa durante pouso de sonda em Marte

São Paulo – A sonda InSight pousou no solo de Marte na última segunda-feira (26) para coletar dados que serão usados pela Nasa para estudar sobre a origem do planeta–e também da Terra–e a geologia do planeta vermelho.

A viagem de 482,4 milhões de quilômetros demorou mais de seis meses para chegar ao fim.

A Nasa compartilhou, em um dos seus canais oficiais no YouTube, um vídeo que mostra a equipe de controle da missão do InSight no momento em que é dada a confirmação de que o pouso da sonda fora bem-sucedido. Veja o vídeo a seguir. A matéria continua na sequência.

De acordo com informações da Nasa, a primeira imagem capturada pela InSight chegou à Terra ontem.

Mesmo sendo enviada à velocidade da luz, a foto do planeta vermelho demorou 8,1 minutos para chegar ao controle da missão.

A distância percorrida foi de 146 milhões de quilômetros do planeta vermelho (no momento do envio, a média da distância entre os planetas é de 178,3 milhões, comparando a distância média dos astros em relação ao sol).