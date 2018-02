Vento estreita janela de lançamento do foguete gigante da SpaceX

Ventos fortes estreitam a janela de lançamento do foguete titânico da SpaceX, o Falcon Heavy, o mais poderoso do mundo em operação na atualidade, criado para algum dia transportar provisões para a Lua ou até Marte.

O dia, que começou claro no centro da Flórida, com 90% de clima favorável, deu lugar para ventos fortes, empurrando a oportunidade de lançamento para 15h45 locais (18h45 de Brasília), apenas 15 minutos antes do fim da janela de lançamento para este dia.

“A auto-sequência de lançamento iniciada (também conhecida como clique sagrado no mouse) para lançamento às 15h45”, escreveu no Twitter o CEO da SpaceX, Elon Musk.

Se a tentativa de lançamento fracassar nesta terça-feira por qualquer motivo, outra janela se abrirá na quarta.

Levando o carro esportivo Tesla Roaster vermelho do CEO da empresa, Elon Musk, um manequim com traje espacial e executando “Space Odity”, popular canção de David Bowie, o destino deste foguete gigantesco capturou a imaginação de todo o mundo.

Será que ele vagará pelo espaço profundo, enviando a uma órbita distante, em volta do sol, um carro feito pelo homem? Ou explodirá na plataforma de lançamento?

O próprio Musk estimou as chances de sucesso e fracasso em 50%-50%.

“É certo que será emocionante, de um jeito ou de outro”, declarou a jornalistas o excêntrico visionário sul-africano de 46 anos, transformado em bem-sucedido homem de negócios antes do lançamento.

“Eu consideraria uma vitória se apenas deixar a plataforma desobstruída e não explodi-la em pedaços”, acrescentou.

“Quero dizer, [o foguete] é o equivalente a umas duas mil toneladas de TNT”, emendou.

A janela de lançamento de duas horas foi inicialmente prevista para começar às 13h30 (16h30 de Brasília), mas a primeira oportunidade de decolagem foi adiada para as 14h20 (locais), por causa dos ventos.

Se for bem sucedido, o lançamento poderá atrair os olhares da agência espacial americana (Nasa), como forma de agilizar seus planos de voltar à Lua pela primeira vez desde 1972.

E mesmo se falhar, especialistas afirmam que o lançamento será uma vitória para a empresa californiana, que rapidamente se transforma em líder da indústria espacial mundial.

Detalhes sobre o Falcon Heavy

Quando o Falcon Heavy for lançado da mesma plataforma da Nasa que serviu como base para as missões lunares da era Apollo, nos anos 1960 e 1970, se tornará “o mais poderoso foguete operacional no mundo por um fator de dois”, informou a SpaceX.

Isto significa que ele será capaz de transportar duas vezes a carga do Delta IV Heavy, da United Launch Alliance (ULA), e muito mais barato – ao custo de cerca de US$ 90 milhões por lançamento, em comparação aos US$350 milhões demandados por seu concorrente.

Mas o Falcon Heavy não é o foguete mais poderoso que já existiu, apenas o maior em operação hoje.

O foguete Saturn V, que levou astronautas à Lula, conseguia levar mais carga para a órbita. O Energia, da era soviética, e que voou duas vezes, em 1987 e 1988, também era mais potente.

O Falcon Heavy é essencialmente um foguete montado a partir de três Falcon 9, com um total de 27 motores Merlin.

Com 70 metros de altura, o foguete é projetado para transportar cerca de 64 toneladas métricas para a órbita, mais que a massa de um jato 737 com carga total.

Foi inicialmente concebido para restaurar a possibilidade de enviar seres humanos à Lua e a Marte, mas estes planos mudaram e agora o Falcon Heavy está sendo considerado sobretudo como uma nave de carga em potencial para destinos no espaço profundo, explicou Musk na segunda-feira.

Ao invés disto, outro foguete e combinação de espaçonave desenvolvido pela SpaceX, apelidado BFR – conhecido como “Big Fucking Rocket” ou “Big Falcon Rocket” – seria o veículo eventualmente certificado para tripulantes.

Musk admitiu que não está sentindo o nervosismo que costuma anteceder os lançamentos de seus foguetes, mas está “zonzo” antes da decolagem.