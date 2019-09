Vegetarianos têm 22% menos chances de problemas cardíacos, diz estudo

São Paulo – O vegetarianismo, que consiste em manter uma dieta sem qualquer alimento de procedência animal, está se tornando um importante aliado da luta a favor do ambiente e das causas animais. Mas esse é apenas um dos benefícios que a adoção do estilo de vida livre de produtos animais pode trazer. Segundo uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, ser vegetariano também pode diminuir em cerca de 22% as chances dos indivíduos terem alguma doença cardíaca.

Tammy Tong, uma das líderes do estudo, analisou com seus colegas a dieta de mais de 48 mil residentes do Reino Unido durante mais de 18 anos. Os resultados demonstraram que os vegetarianos estudados possuíam cerca de 22% menos chance de terem ou desenvolverem algum tipo de doença cardíaca do que os indivíduos que consumiam carne.

A descoberta confirma estudos anteriores sobre o assunto, que dizem que os vegetarianos ou veganos costumam ter níveis de colesterol no organismo mais baixos e controlados.

O estudo, no entanto, não apresentou apenas benefícios para os que não consomem produtos animais.

A pesquisa ainda revelou que a chance dos indivíduos terem um derrame cerebral é cerca de 20% mais provável nos vegetarianos ou veganos. Em nota, Tong disse que isso pode ocorrer por conta da falta de alguns nutrientes.

“O motivo pode ser o fato de os vegetarianos perderem alguns nutrientes encontrados apenas na carne, como a vitamina B12”, informou a pesquisadora. Ela acrescentou que tais nutrientes podem ser encontrados em suplementos alimentícios.

Apesar da análise apresentar informações importantes que poderiam melhorar a saúde dos seres humanos, a professora da Universidade de Oxford diz que se tornar vegetariano ou vegano é uma escolha pessoal.

O professor Thomas Sanders, da Universidade King’s College em Londres, acrescentou, em comentário, que é importante lembrar que as dietas vegetarianas só são saudáveis ​​se forem bem equilibradas.