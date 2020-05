USP e Marinha se preparam para produzir respiradores em 2 horas

A Universidade de São Paulo (USP) e a Marinha Brasileira se uniram para produzir ventiladores pulmonares para os pacientes da covid-19 e, agora, se preparam para iniciar a produção.

Chamado de “Inspire”, o ventilador emergencial será de baixo custo e pode ser feitoem até duas horas. Os testes de produção para o primeiro lote serão iniciados “nos próximos dias”, segundo comunicado da USP, e devem ser distribuídos em até duas semanas. A expectativa é que de 25 a 50 respiradores sejam produzidos por dia — número que pode aumentar dependendo da demanda.

Na manhã da sexta-feira (8), o reitor Vahan Agopyan, a diretora da Escola Politécnica, Liedi Legi Bariani Bernucci, e os professores Raul Gonzalez Lima, Marcelo Knörich Zuffo e Dario Gramorelli, visitaram os locais que estão sendo preparados para abrigar a produção dos aparelhos.

O aparelho já foi testado em animais e em quatro pacientes no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas. O teste foi realizado seguindo as orientações da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, com a coordenação de José Otávio Auler Junior, professor da Faculdade de Medicina.