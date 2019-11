Usar demais o celular deixa mulher temporariamente cega na China

São Paulo – Que atire a primeira pedra quem nunca perdeu algumas horas com os olhos vidrados na tela de um celular. A prática, já tão rotineira, porém, pode ser bastante prejudicial para a saúde. Na China, uma mulher ficou temporariamente cega de um olho após passar uma madrugada inteira jogando em seu smartphone.

Diagnosticado como estresse excessivo, o problema gerou o estouro de um vaso sanguíneo do olho esquerdo. Segundo o hospital Songgang People, a paciente, que não teve seu nome revelado, estava impossibilitada de enxergar por conta do acumulo de sangue no local.

Segundo relatado pela Fox News, o problema foi corrigido após um tratamento com laser. Uma pequena incisão foi feita na retina do paciente, o que permitiu escoar o sangue e recuperar a visão sem efeitos colaterais que poderiam ocorrer em longo prazo.

Essa não é o primeiro caso de problemas de saúde causados pelo uso excessivo de smartphones ou de outros aparelhos eletrônicos com telas. Para amenizar os danos, além de maneirar no uso dos dispositivos, é recomendado diminuir o brilho dos visores e também utilizar recursos que filtrem a luz azul emitida.