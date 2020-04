Um em cada três americanos acham que coronavírus foi feito em laboratório

Uma sondagem feita pelo instituto de pesquisas Pew Research Center, nos Estados Unidos, revela como o combate à desinformação continua sendo um dos problemas mais graves em meio à crise da pandemia da covid-19.

Segundo a pesquisa, quase um em cada três americanos (29%) dizem acreditar que o novo coronavírus Sars-Cov-2 foi produzido em algum laboratório — o que é falso. Já o número de pessoas que afirmam que o vírus surgiu naturalmente é de 43%. Outros 25% dizem não saber ao certo qual é a origem do vírus.

Desde o início da epidemia da covid-19 na China, uma teoria da conspiração tem circulado nas redes sociais e grupos de WhatsApp levantando a hipótese de que o novo coronavírus teria sido resultado de algum experimento científico. Mas a hipótese já foi descartada por cientistas. Um estudo de pesquisadores dos Estados Unidos, da Austrália e do Reino Unido, publicado em março, analisou a estrutura genética do novo coronavírus e concluiu que o Sars-Cov-2 é resultado da evolução natural, sem qualquer tipo de intervenção humana.

Embora a origem exata do novo vírus ainda não tenha sido comprovada, ele tem uma grande semelhança com outros coronavírus que circulam entre morcegos. Uma das hipóteses é que o Sars-Cov-2 tenha sofrido uma mutação e, a partir de um animal intermediário, tenha evouído para ser capaz de infectar os humanos. As evidências apotam que o pangolim — um tipo mamífero encontrado em regiões tropicais da Ásia e da Áfria — é o animal intermediário mais provável.

De acordo com a pesquisa do Pew Research Center, o número de pessoas que acreditam na teoria da conspiração é maior entre os jovens entre 18 e 29 anos e também entre as pessoas com menor grau de instrução, formadas apenas no ensino médio. Há também uma diferença de acordo com a inclinação política. Entre as pessoas alinhadas ao Partido Republicano, 39% dizem acreditar na falsa hipótese de o vírus ter sido criado em laboratório. Já entre as pessoas alinhadas ao Partido Democrata, o número é de 21%.

Outro dado alarmante da pesquisa é que quase metade dos americanos (48%) dizem ter visto alguma notícia sobre o coronavírus que pareceu ser totalmente inventada e falsa.