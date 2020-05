Um em cada cinco americanos não tomaria vacina contra covid-19, diz estudo

Cerca de um em cada cinco americanos se recusaria a tomar a vacina contra a coronavírus, é o que diz a pesquisa conduzida pelo YouGov e Yahoo News, que acompanha o crescente movimento antivacina nos Estados Unidos. O estudo descobriu que 55% dos entrevistados disseram que seriam vacinados contra a covid-19, enquanto 19% disseram que não e 26% disseram que não têm certeza.

Esse resultado complementa o estudo feito pela instituição Morning Consult, divulgado na quinta-feira (7), no qual 64% dos entrevistados disseram que seriam vacinados, em comparação com 14% que disseram que não e 22% que disseram que não sabem.

Segundo a revista Forbes, a apuração da Morning Consult também sugere uma forte divisão partidária, em que eleitores independentes estão duas vezes mais propensos que os democratas a não tomarem a vacina. Enquanto os republicanos estão três vezes mais propensos a recusá-la.

As pesquisas ocorrem em meio a um grande aumento de propagação de conteúdo contra vacina na internet. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o movimento antivacinação em seu relatório sobre os dez maiores riscos à saúde global. De acordo com a órgão, esses tipos de movimentos são tão perigosos quanto os vírus que aparecem na lista, pois ameaçam reverter o progresso alcançado no combate a doenças evitáveis, como o sarampo e a poliomielite.

Um vídeo com a influenciadora “antivax” Judy Mikovits, mais conhecida como “Plandemic”, que alega que uma conspiração do governo criou o coronavírus, recebeu milhões de visualizações em várias plataformas.