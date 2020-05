Última Superlua do ano estará visível nesta quinta-feira (7)

A última Superlua do ano poderá ser vista na próxima quinta-feira (7). Como acontece na primavera do hemisfério norte (outono no Brasil), o fenômeno recebe o nome de Lua das Flores nos Estados Unidos (Flower Moon).

Para observar o fenômeno, o ideal é estar em um ponto alto da sua cidade, uma vez que os prédios podem ficar na frente da Lua cheia.

O melhor momento para observar a Superlua será no fim da tarde, a partir do por do sol (previsto para às 17h36).

A Superlua ocorre devido a dois fatos astronômicos. A trajetória da Lua em torno da Terra não forma um círculo perfeito. Sua órbita é um pouco achatada. Por conta disso, a Lua atinge, de tempos em tempos, o ponto mais próximo à Terra, evento astronômico conhecido como perigeu. Para a Superlua ser visível, é preciso, também, que seja época de Lua cheia (que acontece a cada 28 dias).

Em 2020, a combinação dos dois fen}omenos foi registrada três vezes, nos dias 9 de feveriero, 9 de março e 8 de abril.

A próxima Superlua só poderá ser avistada em 27 de abril de 2021.