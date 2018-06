Trump determina criação de força militar destinada a operações no espaço

Washington – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta segunda-feira que o Pentágono crie uma força espacial, uma nova divisão militar preparada para operações no espaço com o objetivo de potencializar a liderança do país fora da Terra e resistir aos avanços de Rússia e China.

“Deve haver um domínio dos EUA no espaço”, disse Trump.

“Pelo presente ato, ordeno que o Departamento de Defesa, o Pentágono, que comece imediatamente o processo para estabelecer uma força espacial, como a sexta seção das Forças Armadas”, afirmou.

O presidente americano não deu detalhes sobre a missão que essa nova divisão militar terá, mas assinou a ordem que determina que o Pentágono a crie.

“Não queremos que China e Rússia passem na nossa frente”, disse.

Trump tinha afirmado em março que gostaria de criar uma divisão da Força Armada focada no espaço. Na época, o republicano disse que guerras também serão travadas fora da Terra.

Quando conversou sobre isso com seus assessores, Trump reconheceu que não estava falando sério, mas depois pensou que a ideia era boa.

O chefe do Estado Maior Conjunto do Exército dos EUA, o general Joseph Dunford, admitiu em abril que os sistemas americanos no espaço não têm a resistência necessária em caso de ataque e são vulneráveis às novas capacidades ofensivas de outros países.

“Dizem que não existem guerras no espaço, mas existem guerras que afetam nossos sistemas lá”, alertou Dunford.

Em abril do ano passado, Trump pediu à Nasa para acelerar os planos de exploração espacial. Os planos contemplam a ida de humanos para Marte em 2030. O objetivo do presidente é que um americano pise no planeta vermelho ainda dentro de seu primeiro mandato, que termina em janeiro de 2021.

Em dezembro, Trump assinou uma política espacial que estabelecia como meta do seu governo estabelecer uma base na Lua, como passo prévio à missão tripulada para Marte.