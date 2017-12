Trump assina diretriz para promover avanço na exploração espacial

São Paulo – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma nova diretriz nesta segunda-feira que tem como objetivo promover os esforços do governo no avanço da exploração espacial para futuras missões para a Lua e para Marte. “Talvez consigamos ir ainda mais adiante no futuro”.

Em junho, Trump assinou um decreto que restabeleceu o Conselho Nacional Espacial, órgão consultivo de política espacial que foi ativado pela última vez há 25 anos.

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, é o diretor do conselho e prometeu renovar a liderança americana no programa espacial do país.

De acordo com Trump, a renovação do programa espacial dos EUA é “muito especial e muito importante para o nosso país e irá gerar ainda mais empregos. É disso que precisamos”.