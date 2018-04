Trovão vulcânico é gravado pela primeira vez; ouça

São Paulo – Pesquisadores do Observatório do Vulcão do Alasca, nos Estados Unidos, isolaram o som de trovões vulcânicos pela primeira vez.

O som lembra o barulho que pipocas fazem quando estão sendo estouradas.

Para realizar o registro inédito, os geofísicos colocaram microfones a 65 km do vulcão Bogoslof, no Alasca, e monitoraram a atividade vulcânica entre dezembro de 2016 e agosto de 2017.

Após o período de análise de resultados, os pesquisadores publicaram um estudo sobre o experimento na revista Geophysical Research Letters. A expectativa é de que os registros possam ajudar a compreender melhor a densidade das nuvens de fumaça dos vulcões.

Os trovões, bem como as luzes que o antecedem, são resultantes do contato das cinzas quentes com o ar gelado.

Ouça o som registrado no vídeo abaixo, do jornal americano Washington Post.