Três astronautas voltam à Terra com bola da Copa do Mundo na Rússia

Um russo, um japonês e um americano voltaram neste domingo à Terra com uma bola de futebol que poderá ser usada na partida inaugural do Mundial da Rússia, informaram as autoridades espaciais russas.

A cápsula Soyuz MS-07, transportando Anton Chkaplerov, Scott Tingle e Norishige Kanai, aterrissou nesta manhã perto da cidade de Khezkazgan, nas estepes do Cazaquistão.

Em um vídeo postado pela Roscosmos, a agência espacial russa, é possível ver Anton Chkaplerov e sua colega Oleg Artemiev jogando com uma bola Adidas Telstar 18 na Estação Espacial Internacional. Veja o vídeo a seguir.

Segundo a agência russa TASS, a bola será usada na partida inaugural do Mundial, apesar de a informação ainda não ter sido confirmada pela Fifa.

A ISS, um dois poucos exemplos de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, está em órbita desde 1998.