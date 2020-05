Transmissão do covid-19 continua mesmo no verão, diz estudo

Um novo estudo, realizado pela organização Applied Health Research Centre, no Canadá, indica que não existe uma relação entre a temperatura de uma região e a disseminação do novo coronavírus.

Reunindo dados de cerca de 144 regiões do Hemisfério Norte que registraram um alto número de casos de covid-19, os pesquisadores realizaram um estudo preliminar onde fatores como temperatura e latitude possuem um efeito direto na propagação do vírus.

Na primeira vez, o cenário foi de um verão não tão intenso, o que indicou que a contaminação poderia diminuir, como o esperado. Mas quando utilizaram o cenário de um verão bastante intenso, os pesquisadores perceberam que as contaminações aumentaram consideravelmente.

Se baseando em países como Austrália, Estados Unidos e Canadá, os pesquisadores analisaram essas regiões dentre os dias 20 e 27 de março, tais como suas temperaturas, umidade e latitude, e o nível de quarentena no qual estavam.

No estudo, Dionne Gesink, epidemiologista da Escola de Saúde Pública Dalla Lana diz que o aumento do número do casos do covid-19 não tem relação com a temperatura de um local, mas existe a possibilidade a transmissão estar associada com a umidade do ar.

“O crescimento epidêmico do covid-19 não foi associado à latitude e temperatura, mas pode ser [negativamente] associado fracamente à umidade relativa ou absoluta. Por outro lado, as intervenções de saúde pública foram fortemente associadas à redução do crescimento da epidemia. O verão não vai acabar com isso”, comentou Gesink.

Os pesquisadores reforçam a importância de se proteger e permanecer seguro independentemente do clima de onde você estiver, por não haver nenhuma evidência concreta de que alguma temperatura diminui a ação do vírus.

Embora os cientistas tenham afirmado que não foram capazes de estudar todas as variáveis até o momento, eles declararam que a relevância do estudo é global.