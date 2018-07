Teste de DNA mostra se você vai amar ou odiar coentro

São Paulo – Você já comeu coentro? Como o alimento não agrada gregos e troianos, uma empresa americana criou um teste de DNA para descobrir se você vai amar ou odiar o ingrediente, popular na América Latina.

A companhia chamada 23AndMe cria um relatório com vários dados com base no DNA que você desejar analisar. Dados como predisposição para acordar cedo sem alarme, espessura do cabelo, chances de ter doenças genéticas, sensibilidade ao som e até mesmo a probabilidade de desenvolver uma “monocelha”.

Para descobrir se você vai gostar ou não do coentro, a empresa usa como base análises científicas. Uma delas foi feita em 2012 por pesquisadores da universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ela mostra que pessoas que não gostam do alimento podem ter um gene olfativo chamado OR6A2.

O relatório não sai barato, são 199 dólares para fazer essa análise de DNA. Um exemplo desse relatório pode ser visto aqui.

Vale notar que empresas brasileiras também vendem relatórios de análise de DNA, como é o caso da InYou.