Terremoto nos EUA deixou marcas que podem ser vistas do espaço

São Paulo – O terremoto que atingiu os Estados Unidos na última sexta-feira (5) deixou mais do que destruição e prejuízo para os moradores de Ridgecrest, na Califórnia. O tremor também foi o responsável por uma rachadura na terra que pode ser vista até mesmo do espaço.

Em foto publicada por Will Mashall, executivo que comanda a empresa de satélites Planet Labs, é possível observar como o solo foi modificado dias após o terremoto abalar parte da costa oeste americana, como mostram as imagens abaixo:

A veracidade das imagens foi confirmada pela Nasa. Chris Milliner, cientista especialista em terremotos da agência espacial americana, inclusive, publicou em sua conta no Twitter uma montagem com as diferenças do solo após o impacto natural.

Satellite imagery from @Planetlabs shows surface rupture of the Mw 7.1 July 5th #earthquake. There is much larger fault slip here than the Mw 6.4, ~2m of right-lateral offset at this location (35.79, -117.61). Slip profile and correlation results to come. pic.twitter.com/RMZX9XydeM

— Chris Milliner (@Geo_GIF) 7 de julho de 2019