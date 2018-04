Terra para Musk: NASA e SpaceX buscam novos planetas

A empresa de exploração espacial SpaceX prevê lançar nesta quarta-feira o satélite TESS, da agência espacial americana NASA, depois de ter adiado o cronograma inicial, que previa o lançamento na segunda-feira.

Segundo a SpaceX informou em comunicado, a mudança nos planos originais foi feita “para realizar análise adicional de orientação, navegação e sistemas de controle”.

A NASA endossou o comunicado da SpaceX e informou que o satélite se encontra “em excelente estado” e que permanece “pronto” para seu lançamento nesta quarta-feira.

Avaliado em 337 milhões de dólares, o TESS foi desenvolvido em colaboração com o Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e observará o céu para encontrar planetas fora do nosso sistema solar e, mais adiante, determinar se novos planetas atendem as condições necessárias para que abriguem vida.

A missão do TESS é dar continuidade ao trabalho do satélite Kepler, lançado em 2009 e que descobriu mais de 4.500 potenciais planetas — a missão do Kepler irá terminar em breve e ele será abandonado no espaço.

O TESS vai rastrear uma área 400 vezes maior que o Kepler, procurando por planetas nas 200.000 estrelas mais próximas da Terra.

A função da SpaceX, fundada pelo bilionário empreendedor Elon Musk, é levar o TESS ao espaço a bordo de seu foguete Falcon 9. Em fevereiro, a empresa teve sucesso quando lançou o Falcon Heavy, o quarto cargueiro espacial mais potente já feito e o maior em operação atualmente, que levou ao espaço um conversível da montadora Tesla, também de Musk.

É a primeira vez que a NASA contrata os serviços da SpaceX. Segundo a SpaceX, o custo de lançamento dos foguetes da empresa é mais em conta: o Falcon 9, por exemplo, é lançado por 56,5 milhões de dólares. Mas não é a primeira vez que um Falcon 9 tem seu lançamento adiado: em fevereiro, outra unidade do foguete teve de cancelar os planos duas vezes antes de ir para o espaço — à época razões técnicas interferiram com os planos.

É irônico que, enquanto lança foguetes ao espaço, Musk tem dificuldade de fabricar automóveis aqui na Terra. A Tesla anunciou ontem que vai suspender a produção do carro de entrada da empresa, o Modelo 3, a fim de melhorar a automação e enfrentar obstáculos para elevar a produção. Na época do lançamento do veículo, Musk prometeu entregar 20.000 unidades do Modelo 3 até o final de 2017: não produziu nem 10% dessa estimativa, entregando apenas 1.550.