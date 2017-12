Terapia reverte surdez em ratos e traz esperança para humanos

Ratos com perda de audição foram impedidos de ficar completamente surdos graças a uma técnica de edição de DNA. O procedimento, descrito em um estudo publicado na revista Nature, é o primeiro desse tipo a obter sucesso em testes in vivo, e a principal esperança para o tratamento também de humanos —especialmente em famílias com histórico genético do problema.

A cura da surdez em ratos é mais um feito científico assinado pela ferramenta de edição genética da moda, a CRISPR-Cas9. Seu primeiro grande sucesso data de 2016, quando um grupo chinês editou glóbulos brancos de um paciente com câncer de pulmão e devolveu ao organismo, para que ele próprio fosse capaz de lutar contra o tumor. No mês passado, os cientistas deram um importante salto nesse sentido, passando a utilizá-la para editar o DNA dentro do corpo.

Ao invés de testar diretamente com cobaias humanas, o experimento atual apostou em uma espécie conhecida como “rato Beethoven”. Essa variedade de roedor, comum em testes de laboratório, é editada geneticamente para possuir uma característica importante: perder gradativamente sua capacidade de audição desde o nascimento — referência, claro, ao compositor alemão Ludwig von Beethoven, que ao fim da vida, conta-se, compunha suas peças já completamente surdo.

A melhor forma de imaginar o funcionamento da CRISPR-Cas9 é pensando nela como uma “tesoura molecular”. Injetada no corpo de uma cobaia, a ferramenta é capaz de recortar um trecho do código genético de um gene e substituí-lo, sem comprometer a parte saudável.

A mutação inconveniente, que acontece em um gene chamado “Tmc1”, atua de forma simples: destruindo pequenos pêlos do interior do ouvido, necessários para a audição. Sem essas estruturas, que vibram com a chegada do som e fazem o cérebro interpretar os barulhos, a cobaia, pouco a pouco, vai ficando incapaz de escutar.