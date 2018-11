Temperaturas globais rumam para aumento de 3 a 5 graus Celsius até 2100

Genebra – As temperaturas globais se encaminham para um aumento de 3 a 5 graus Celsius neste século, o que supera muito uma meta global para limitar essa elevação a 2 graus Celsius ou menos, disse a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta quinta-feira.

“As concentrações de gases de efeito estufa mais uma vez estão em níveis recordes, e se a tendência atual continuar podemos ver aumentos de temperatura de 3 a 5 graus Celsius até o final deste século”, disse o secretário-geral Petteri Taalas no comunicado anual da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o estado do clima.

“Se explorarmos todas as fontes conhecidas de combustíveis fósseis, o aumento de temperatura será consideravelmente maior.”

Cientistas dizem ser vital limitar o crescimento das temperaturas globais a 2 graus C para evitar eventos climáticos mais extremos, a elevação do nível dos mares e a perda de espécies vegetais e animais, mas que limitá-lo a 1,5 grau C traria um benefício muito maior.

Na conferência do Acordo de Paris de 2015, países de todo o mundo prometeram trabalhar para conter o aumento em 2 graus C, uma medida que exigirá uma redução radical no uso de combustíveis fósseis, a causa primária do aquecimento global.

No domingo começa a conferência climática mais importante da ONU desde Paris em Katowice, na Polônia, que se situa em uma das regiões mais poluídas pela mineração de carvão em toda a Europa.

As conversas almejam produzir um “livro de instruções” sobre como implantar o Acordo de Paris de 2015, do qual os Estados Unidos, a pedido do presidente Donald Trump, anunciaram que se desligarão.

Um sucesso exigirá um milagre, segundo o anfitrião polonês da conferência.

Taalas disse que a cifra mais baixa da previsão, um aumento de temperatura de 3 graus C, veio de um modelo que supõe que os países cumprirão seus compromissos de atingir as metas de Paris.

“Se todos os países fossem capazes de cumprir suas promessas, conseguiríamos chegar aos 3 graus C, o que significaria uma quantidade crescente de desastres e dificuldades na agricultura”, disse.

Mas ele acrescentou que já existem os meios econômicos e tecnológicos para limitar o crescimento a 1,5 grau C.