Telescópio Hubble encontra estrela mais distante já vista

São Paulo – Uma equipe de pesquisadores encontrou a estrela mais distante já registrada, a Icarus. Ela fica a nove bilhões de anos-luz da Terra. A descoberta foi feita usando o celebrado telescópio Hubble e registrado no periódico científico Nature Astronomy.

A equipe liderada pelo pesquisador Patrick Kelly, da Universidade de Berkeley, na Califórnia, encontrou a estrela quase que por acidente. Os pesquisadores usavam o Hubble para observar um aglomerado de galáxias quando notaram uma luz ao fundo da imagem.

Esse brilho vinha da Icarus e era ampliado pela gravidade do aglomerado de galáxias que era observado, em um fenômeno chamado “lente gravitacional”. Os cientistas acreditam que a estrela já deve ter morrido e se apagado, já que o que foi observado é uma imagem de 9 bilhões de anos atrás.

“Estamos olhando para 3/4 do caminho para o big bang”, disse ao Guardian o líder do estudo Patrick Kelly. A teoria do big bang como origem do universo estima que ele ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. “Ela está mais de 100 vezes mais longe de nós do que a a estrela individual mais distante que já tínhamos observado”, diz Kelly sobre a Icarus.

A agência de notícias EFE ressalta que a descoberta é importante uma vez que a descoberta de estrelas isoladas, como é o caso da Icarus, é algo relativamente raro, por conta de seu brilho fraco.

*Com agência EFE.