Startup que pretendia colonizar Marte declara falência

São Paulo — No fim, o plano era mesmo ambicioso demais para sair do papel. A startup suíça Mars One Ventures AG, braço com fins lucrativos do projeto que pretendia levar pioneiros para colonizar Marte em uma missão quase suicida, não deve carregar ninguém em uma viagem para o planeta vermelho tão cedo. O motivo é bem simples: a empresa quebrou.

O processo de falência se deu no meio de janeiro deste ano, mas quase passou despercebido. Quem reparou que a empresa estava na pior foi um usuário do Reddit, que viu a companhia na lista de nomes falidos divulgada pela Swiss Official Gazette of Commerce, uma publicação oficial do governo da Suíça.

Um dos fundadores da startup, Bas Lansdrop, disse ao site Engadget que isso não chega a derrubar o braço sem fins lucrativos do projeto, a Mars One Foundation. No entanto, o cenário para o futuro não é dos mais otimistas: segundo o executivo, a fundação não será capaz de atuar enquanto não receber mais investimentos.

A notícia da falência não chega a ser uma surpresa. O projeto Mars One foi revelado em 2013 e sua proposta ambiciosa já havia deixado especialistas bastante céticos. A empresa pretendia, por conta própria, selecionar candidatos a exploradores espaciais, treiná-los no decorrer de oito anos e levá-los à Marte para estabelecerem uma colônia e nunca mais voltarem à Terra.

Fora isso, o modelo de negócios de Lansdrop e seus sócios seria baseado na venda de direitos de um reality show, em que mostrariam a preparação desses viajantes — o que dificilmente traria fundos suficientes para custear o projeto a ponto de torná-lo lucrativo. Um foguete pode ser bem caro, como já deixou claro o bilionário Elon Musk, outro que planeja viajar para Marte, mas com um plano um pouco menos irreal.

O último anúncio da Mars One Ventures foi feito em julho do ano passado, para destacar um novo investimento recebido pela startup. Na ocasião, a empresa ainda estava em meio do processo de seleção de candidatos para viajar para Marte.