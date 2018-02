SpaceX lança o foguete mais poderoso do mundo para voo de teste

Cabo Canaveral – O gigantesco foguete Falcon Heavy, da empresa privada SpaceX, iniciou nesta terça-feira no Centro Espacial John F. Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, o seu primeiro voo, no qual colocará no espaço um automóvel elétrico Tesla e conseguiu recuperar seus três impulsores.

O foguete, de 70 metros de altura e com capacidade para transportar mais de 66 toneladas, decolou às 15h45 (horário local, 18h45 em Brasília) da plataforma LC-39A do centro da Nasa, a mesma de onde partiram os foguetes das missões Apollo com destino à Lua entre os anos de 1961 e 1972. Milhares de pessoas acompanharam o lançamento no local e comemoraram o sucesso da operação.

Dois minutos e meio após a decolagem, os dois foguetes laterais se separaram, e 30 segundos depois a cápsula com o Tesla Roadster, com o robô Starman ao volante, se afastou do terceiro projétil e ficou descoberto. Uma das principais preocupações do presidente de Space X, Elon Musk, se centrava no minuto seguinte ao lançamento, quando o foguete suportou a maior pressão aerodinâmica.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2018

O custo de uma missão do Falcon Heavy é de US$ 90 milhões, e a capacidade de carga que pode transportar varia de 66 toneladas se o destino for a órbita da Terra ou 17 toneladas se o objetivo for Marte. O SpaceX tem um ambicioso objetivo: “levar humanos ao espaço e recuperar a possibilidade de fazer missões tripuladas à Lua e a Marte”.