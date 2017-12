SpaceX lança com sucesso 1º foguete reciclado para a ISS

Washington – A companhia privada de viagens espaciais Space X, de propriedade do magnata Elon Musk, lançou com sucesso nesta sexta-feira, e pela primeira vez, um foguete e uma nave espacial reciclada para abastecer a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Depois de uma série de atrasos, a missão de Serviços de Reabastecimento Comercial 13 (CRS-13) decolou rumo à ISS da plataforma de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

A cápsula Dragon, testada em voo e colocada sobre um foguete Falcon 9 reutilizado, tem capacidade para transportar por volta de 2,2 toneladas de carga e material à ISS, inclusive cevada para os experimentos de fabricação de cerveja da companhia Budweiser.

A agência espacial americana (Nasa, na sigla em inglês) aprovou o seu uso depois de realizar uma extensa revisão dos riscos.

“Estamos muito confiantes de que os riscos neste veículo não seriam significativamente maiores que (em) um novo”, disse Kirk Shireman, gerente do programa da ISS da Nasa, com relação à utilização de elementos reciclados.

“Acreditamos que isto é um risco equivalente”, acrescentou Shireman antes do lançamento.

Com um clima quase perfeito, as impressionantes imagens do lançamento mostram o momento em que a primeira e a segunda seção do equipamento se separaram com sucesso, enviando a Dragon rumo à ISS, e a primeira seção de volta à Terra.

Mais uma vez, a primeira seção do Falcon 9 da SpaceX conseguiu aterrissar de volta à plataforma de lançamento, tocando a terra suavemente, mas para a cápsula Dragon, a viagem ainda não terminou.

Depois de se desconectar da segunda seção do foguete, que ocorreu aproximadamente após dez minutos do início da viagem, a cápsula Dragon completará uma série de combustões nas próximas 72 horas para se aproximar da ISS.

Depois, a cápsula será apanhada pelo braço robótico da estação e levada às instalações para fazer o descarregamento.