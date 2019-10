SpaceX adia lançamento de novo foguete após acidente

O lançamento do próximo foguete Falcon 9 da SpaceX foi adiado, segundo a agência americana que regula os oceanos e a atmosfera do país (NOAA, na sigla em inglês). A próxima missão da SpaceX deveria levar o satélite de observação Jason-3 da NOAA, e estava marcada para 9 de agosto.

O anúncio aconteceu pouco mais de 24 horas depois de a SpaceX registrar sua primeira falha no lançamento de um foguete. No domingo (28), um Falcon 9 que estava a caminho da Estação Espacial Internacional, explodiu ao decolar. Antes do acidente, a SpaceX havia completado 18 lançamentos bem sucedidos consecutivos de seu foguete.

O adiamento do lançamento da Jason-3 seria também o próximo teste para a tentativa de pouso do Falcon 9.

Uma nova data de lançamento ainda não foi marcada, mas um porta-voz da Nasa afirma que a agencia não irá marcar um novo dia até que a SpaceX termine sua análise interna sobre o que causou o acidente do domingo.

Fonte: NOAA