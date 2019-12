Sexta-feira 13 terá Lua cheia (de novo) na próxima sexta

São Paulo — Na próxima sexta-feira, um dia 13, a Lua cheia voltará a ser assunto. O encontro aconteceu pela última vez no dia 13 de setembro. Na próxima semana, a coincidência volta a ocorrer.

A data sempre foi recheada de mistérios e um prato cheio para aqueles mais “cabalísticos”. Algumas pessoas já se programam para a data enigmática e preferem evitar situações de azar. Outras, acreditam na sorte.

Antes do mês de setembro, a última vez em que o satélite natural surgiu nesta data foi em junho de 2014. De acordo com informações da Nasa, agência espacial norte-americana, a Lua aparecerá cheia do dia 12 até a segunda-feira (18).