Sanofi monitora resultado de programas de vacinação contra dengue

Paris – A Sanofi disse nesta segunda-feira que está monitorando os resultados de programas públicos em curso envolvendo a vacina contra a dengue, Dengvaxia, após a Filipinas iniciar uma investigação.

A Filipinas determinou uma investigação sobre a imunização de mais de 730 mil crianças com o produto da farmacêutica francesa, depois que a Sanofi disse na semana passada que a vacina não deveria ser recomendada para indivíduos que não foram previamente infectados pelo vírus da dengue.

“É importante notar que a grande maioria das pessoas vacinadas até hoje vive em ambientes altamente endêmicos e, portanto, terão uma infecção por dengue antes da vacinação”, disse Sanofi em um comunicado por email.

A Sanofi também afirmou que a maioria das doses de Dengvaxia disponível em 11 países foi vendida nas Filipinas e no Brasil para campanhas de saúde pública e acrescentou que um programa de vacinação pública está “em andamento” no Estado do Paraná.