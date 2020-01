Saiba por que voltar ao trabalho depois das férias é tão cansativo

São Paulo – A ciência explica porque voltar a trabalhar após longas férias parece ser bem cansativo. De acordo com estudos feitos na Holanda e nos Estados Unidos, a falta de ânimo para retornar do período de descanso está relacionada justamente a falta de liberdade para escolher o que a pessoa deseja fazer com seu tempo.

Ou seja, durante o trabalho as pessoas precisam dedicar obrigatoriamente algumas horas de seu dia para as funções laborais. Em muito casos, esse período de tempo já tem horários pré-determinados, fator que contribui para o esgotamento mental. “As pessoas se sentem melhor durante as férias porque têm mais liberdade para fazer o que querem”, explica o autor do estudo Jeroen Nawijn, psicólogo da Universidade de Ciências Aplicadas de Breda, na Holanda.

De acordo com Suzanne Degges-White, terapeuta e presidente do Departamento de Aconselhamento e Ensino Superior da Northern Illinois University, nos Estados Unidos, é preciso considerar também o peso das responsabilidades diárias. “Quando voltamos ao mundo do trabalho, a maioria de nós precisa responder a alguém sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo e quando vamos terminar”, disse.

Conforme reportado pelo portal Popular Science, outro ponto está relacionado com uma possível pilha de obrigações trabalhistas que podem ter se acumulado durante o período sabático. A sensação de que uma montanha de trabalho aguarda o trabalhador não contribui para que ele sinta vontade de voltar à labuta.

O que fazer?

Na análise dos pesquisadores, há algumas formas de minimizar os efeitos do “cansaço pós-férias”. Uma delas é realizar um planejamento com antecedência para não deixar todo o trabalho acumulado para a volta. Também é indicado voltar ao trabalho aos poucos, executando algumas tarefas simples diárias. O estresse mental pode ser aliviado também ao já planejar as próximas férias, o que gera uma expectativa para o próximo período de descanso.