Sabe o astronauta que cresceu 9 cm no espaço? Era tudo mentira

Tóquio – O astronauta japonês Norishige Kanai pediu desculpas, nesta quarta-feira, por afirmar que tinha crescido 9 centímetros durante as três semanas que passou na Estação Espacial Internacional (EEI) e corrigiu o número para 2 centímetros.

“Sinto muito ter criado esta notícia falsa”, publicou Kanai, em seu perfil do Twitter, a mesma rede social onde ele ontem anunciou que tinha crescido 9 centímetros, devido à imponderabilidade e expressou sua preocupação pelas consequências disso.

Kanai, de 41 anos, explicou ontem, pelo Twitter, que tinha feito seu exame médico e obteve um resultado extraordinário nos seus parâmetros físicos no que se refere ao crescimento, um fato ganhou os meios de comunicação do mundo todo.

No entanto, o astronauta escreveu hoje que seu comandante russo na EEI, Anton Shkaplerov, disse a ele que este número era muito elevado e decidiu volta a medi-lo, comprovando que na realidade o japonês só tinha crescido 2 centímetros.

“Meu quadril e costas não doem, então eu acho que não cresci 9 centímetros. Meu capitão já sabia, pois é veterano nisto”, continuou Kanai, na rede social.

O astronauta também expressou sua tranquilidade por saber que não terá problemas de espaço para retornar à Terra a bordo da nave russa Soyuz, a mesma com a qual chegou à EEI no dia 19 de dezembro do ano passado.

Kanai, engenheiro a bordo em sua primeira missão espacial, chegou à EEI junto ao russo Anton Shkaplerov e o americano Scott Tingle.

Os três astronautas, que permanecerão no espaço cerca de meio ano, se somaram ao russo Alexandr Misurkin e os americanos Mark Vande Hei e Joseph Acaba, que estão na EEI desde setembro.