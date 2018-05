Roma pode esconder “nova Pompeia” em seu subsolo

A Superintendência Arqueológica de Roma acredita que a capital italiana possa abrigar um “tesouro” semelhante a Pompeia, antiga cidade devastada pelo vulcão Vesúvio em 79 d.C., em seus subsolos.

A área em questão é o sítio arqueológico “Terme di Tito” (Termas de Tito). De acordo com a entidade, o local pode ser maior do que o esperado.

“Acreditamos que abaixo da área do Parque de Colle Oppio, como em tantos pontos de Roma, possa existir uma nova Pompeia, mas, no momento, não me parece que haja condições para fazer uma escavação”, disse Eleonora Ronchetti, porta-voz do órgão.

Ela ainda disse que, para realizar uma escavação arqueológica, seria necessário investir “alguns milhões de euros”.

Essa não seria a primeira vez que uma “Pompeia” é descoberta em Roma. Em junho de 2017, durante a construção da linha C do metrô da capital, dois ambientes da era imperial (162 a 476 d.C.) foram encontrados nas escavações.