Robô astronauta é premiado pelo Guinness Book por recordes em estadia na ISS

O robô astronauta japonês Kirobo foi reconhecido nesta sexta-feira (27) com dois recordes no Guinness Book por sua estadia na Estação Espacial Internacional (ISS), ao ser o primeiro autômato galático “companheiro” e o androide que manteve uma conversa na maior altitude já registrada.

O robô recebeu nesta sexta-feira o reconhecimento no Museu Nacional de Ciências Emergentes e Inovação (Miraikan) de Tóquio, onde a equipe de desenvolvimento do robô apresentou um relatório e projetou um vídeo das atividades de Kirobo a bordo da ISS.

O robô, desenhado para se comunicar com humanos e fazer companhia aos tripulantes da ISS, chegou à plataforma em agosto de 2013, onde permaneceu 18 meses, e manteve sua primeira conversa com o astronauta japonês Koichi Wakata em dezembro do mesmo ano, concretamente, a 414,2 quilômetros sobre o nível do mar.

Este pequeno autômato de 34 centímetros de altura e aproximadamente um quilo de peso faz parte de um projeto conjunto do Centro de Pesquisa para Ciências e Tecnologias Avançadas (RCAST) da Universidade de Tóquio, a empresa Roubo Garage e a Agência Aeroespacial japonesa (JAXA).

Entre suas funções estão o reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, sínteses de voz, funções de telecomunicações, gestos, reconhecimento facial e gravação de vídeo.

No desenvolvimento também colaboraram a Agência Aeroespacial japonesa (JAXA), Dentsu, primeira agência de comunicação do Japão, e Toyota Motor, maior fabricante de veículos mundial.

O Kirobo, que também participou do encontro, retornou à superfície terrestre em fevereiro deste ano a bordo do CRS-5 Dragon da empresa americana de transporte aeroespacial SpaceX.

Suas primeira palavras foram: “Desde cima, a Terra brilha como um LED azul”, segundo o comunicado divulgado hoje pela Toyota Motors.