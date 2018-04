Remédio para ansiedade é descontinuado

São Paulo – O remédio Olcadil teve sua fabricação temporariamente descontinuada, de acordo com o serviço de atendimento ao cliente da Novartis, responsável pelo medicamento.

O Olcadil está em falta em farmácias e internautas registraram reclamações na plataforma Reclame Aqui, que foram solucionadas por telefone e não têm esclarecimento público na resposta aos consumidores.

O medicamento de uso contínuo tem o cloxazolam como princípio ativo e funciona como um método para controlar sintomas de ansiedade e tensão nervosa.

“Orientamos que consulte seu médico para que ele possa avaliar o tratamento, pois o mesmo possui o histórico de doenças associadas, medicamentos e exames do paciente. Não temos previsão de Reativação da Fabricação do medicamento”, diz o e-mail do atendimento ao cliente da Novartis.

EXAME contatou a fabricante, mas ainda não recebeu resposta oficial sobre o caso.