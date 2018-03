Remédio para Alzheimer pode curar cáries em seis semanas

São Paulo – Adeus, dor de dente? Pode ser que as obturações fiquem no passado com a inusitada descoberta de cientistas da King’s College que testavam uma nova droga para o tratamento do mal de Alzheimer. O estudo foi publicado na revista Nature.

Estimulando células-tronco na polpa do dente, a droga, chamada de Tideglusib, promoveu a regeneração natural dos dentes gerando mais dentina, a parte do dente que é atacada pelas cáries.

Nos testes com ratos, os cientistas inseriram pequenas esponjas biodegradáveis de colágeno com o Tideglusib nas cavidades. Em seis semanas, os danos estavam consertados e os dentes intactos.

Segundo disse Paul Sharpe, um dos autores do estudo, ao jornal Telegraph, a droga já passou por testes clínicos e poderia rapidamente se tornar parte do tratamento nos consultórios de dentistas.