Quem tem 14 anos hoje viveu os 13 mais quentes da história

São Paulo – Se você tem 14 anos, ou já passou dessa fase, saiba que presenciou, ou melhor, sentiu na pele, algo histórico. Um novo relatório da Organização Mundial de Meteorologia (OMM), divulgado nesta segunda-feira (24), mostra que 13 dos 14 anos mais quentes da história ocorreram desde 2000.

O balanço realizado anualmente confirma uma “tendência de aquecimento global de longo prazo”, com temperaturas médias elevadas, alerta a OMM.

Ao lado de 2007, o ano passado foi considerado o sexto mais quente, com temperatura média da superfície global cerca de 0,50 °C acima da média de 1961-1990, e 0,03 °C a cima da média registrada entre 2001 e 2010.

Os recordes anuais são de 2010 e de 2005, com temperaturas globais cerca de 0,55 ° C acima da média, seguido por 1998, marcado por um evento excepcionalmente forte de El Niño.

Segundo a OMM, cada uma das três últimas décadas tem sido mais quente do que a anterior, culminando com 2001-2010 sendo a década mais quente, desde que começaram os registros oficiais, em 1850.

Repare no gráfico da OMM, abaixo, a alta registrada na primeira década do século XXI, a mais quente até agora:



Só tá esquentando



Em 2013, as temperaturas elevadas atingiram com maior intensidade o hemisfério sul. O ano passado foi o mais quente na Austrália, o segundo mais quente no caso da Argentina e o terceiro mais quente na Nova Zelândia. O calor intenso também levou à pior seca em 50 anos no Nordeste brasileiro.

Muitos dos eventos extremos registrados no período foram consistentes com o resultado esperado das mudanças climáticas induzidas pelo homem, destacou o relatório.

Além do calorão, entram na lista preciitações pesadas, tempestades e inundações costeiras, como o tufão Haiyan, que catigou as Filipinas.

A OMM fez um mapa interativo onde é possível acessar todos os eventos climáticos extremos que marcaram o ano de 2013, disponível aqui.

Na próxima semana, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, da ONU, publicará a segunda parte de seu quinto relatório sobre a mudança climática. Enchentes, conflitos e insegurança alimentar são alguns dos impactos previstos no rascunho do documento que vazou na Internet.