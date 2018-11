São Paulo – Embora o organismo queime calorias nos períodos de descanso, a quantidade consumida e a fonte de energia buscada não são as mesmas em todos os momentos do dia. Tirar um cochilo à tarde ou à noite queima 129 calorias a mais que durante o descanso matutino. Além disso, carboidratos são priorizados pelo organismo de manhã, enquanto a queima de gordura acontece mais durante a noite.

Um estudo feito pela Escola de Medicina de Harvard constatou que o horário em que as pessoas comem e dormem pode ser tão importante quanto o tipo de alimentação consumida para manter uma boa saúde.

Os pesquisadores tinham evidências anteriores conflitantes sobre a regulação do processo de queima de calorias em repouso, e as conclusões do estudo mostraram que isso ocorre de maneira oscilante em um ritmo diário (ou circadiano), e não a uma taxa razoavelmente constante, como supunham algumas linha de pesquisa.

Sem noção do tempo

Para o estudo, sete pessoas foram mantidas em quartos sem janelas por três semanas, sem nenhuma dica sobre qual era a hora do dia. Cada noite, os sete foram para a cama quatro horas mais tarde do que na noite anterior. Segundo o site ScienceNews, isso é o equivalente a viajar pelo mundo e cruzar todos os fusos horários em uma semana. A mudança de horário permitiu que os pesquisadores estudassem os ritmos naturais do corpo de cada sujeito sem influências externas.

A oscilação entre um ritmo alto e baixo de queima de calorias varia de pessoa para pessoa. O pico atingido nos testes foi por volta das 17h, com algumas pessoas registrando a maior alta às 14h e outras depois das 20h. O período que registrou menor atividade metabólica foi por volta das 5h da manhã, variando das 2h às 8h. Segundo os pesquisadores, a variação é esperada, já que existem pessoas que “funcionam” mais pela manhã, e outras que são mais noturnas.

Independente da hora em que o metabolismo atue mais em repouso, manter uma regularidade é fundamental para a queima adequada de calorias. Cronogramas irregulares interrompem os ritmos circadianos, que por sua vez podem desestabilizar o metabolismo e levar as pessoas a queimarem menos calorias. Não importa tanto o horário exato em que você acorda, uma vez que cada organismo tem seu ritmo. Mas fazer as atividades do dia de maneira regular é o que vai garantir o sucesso da dieta.