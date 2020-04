Primeiro tigre é infectado por coronavírus

O primeiro tigre infectado pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) foi detectado em um zoológico nos Estados Unidos. Além dele, outros três tigres e três leões foram contagiados pelo vírus. Os animais desenvolveram tosse seca após a infecção.

Os casos aconteceram no Bronx Zoo, em Nova Iorque. O primeiro tigre contagiado pelo vírus, uma fêmea chamada Nadia, de quatro anos de idade, foi testado enquanto estava sedado – por motivos não relacionados ao teste. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Nacional de Serviços Veterinários dos Estados Unidos

Com isso, o mundo tem agora o primeiro registro de um felino não-domesticado a ser infectado pelo novo coronavírus. A transmissão do vírus teria sido por meio de um funcionário do zoológico que apresentava um quadro assintomático de covid-19.

Ainda assim, não está claro se os animais podem transmitir o vírus a humanos, apesar de que humanos podem infectá-los com o vírus.

Na semana passada, a Bélgica registrou o primeiro caso de gato com coronavírus. Ele foi infectado por sua dona, que pegou a doença de um humano.

De acordo com a organização não governamental Wildlife Conservation Society, responsável pelo zoológico, outros animais não apresentaram sinais de estarem doentes. Como não há precedente para a infecção de tigres e leões pelo novo coronavírus, a Wildlife Conservation Society monitora a evolução do quadro clínico dos animais.