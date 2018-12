Primeiro serviço de clonagem da China duplica famoso cão do cinema

Pequim – O cão Juice já estrelou em dezenas de filmes e produções da televisão chinesa.

Agora que ele está envelhecendo e sua carreira chega ao ápice, seu dono só deseja que ele possa continuar vivendo – talvez para sempre.

Um vira-lata de nove anos resgatado da rua, Juice – ou “Guozhi” em mandarim – não consegue se reproduzir, já que foi castrado quando ainda era filhote. Mas seu dono, o treinador de animais He Jun, quer preservar a imagem do cão célebre com um clone genético.

“Juice é uma propriedade intelectual com influência social”, afirmou He, que mora em Pequim.

Para conseguir isso ele procurou a Sinogene, primeira empresa de biotecnologia chinesa a oferecer serviços de clonagem de animais de estimação. A Sinogene ficou conhecida em maio do ano passado, quando clonou com sucesso um beagle editado geneticamente, e um mês depois lançou serviços de clonagem comerciais.

Pelo valor mínimo de 55.065 dólares, os donos de pets podem clonar seus animais de estimação.

O diretor-executivo da Sinogene, Mi Jidong, disse que o serviço de clonagem de animais da empresa está em seus primeiros estágios, mas que planeja expandi-los para um dia incluir a edição genética.

“Descobrimos que cada vez mais donos de animais de estimação querem que eles os acompanhem por um período de tempo ainda maior”, disse Mi.

A indústria chinesa de biotecnologia está crescendo rapidamente e, comparada com empreendimentos semelhantes no Ocidente, enfrenta um número relativamente menor de barreiras regulatórias.

No início deste ano um laboratório de Xangai produziu os primeiros clones de macacos do mundo. Em um caso mais controverso, He Jiankui, da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, afirmou ter usado tecnologia de edição genética para alterar os genes embrionários de duas gêmeas.

Tin-Lap Lee, professor associado de ciências biomédicas da Universidade Chinesa de Hong Kong, disse que, embora a China tenha regulamentos sobre o uso de animais em pesquisas de laboratório, não existem lei que abordam explicitamente a clonagem de animais.

No caso de Juice, amostras de pele foram coletadas do abdômen inferior do cão, e semanas depois a Sinogene conseguiu isolar seu DNA e fertilizar um óvulo, que foi inserido cirurgicamente no útero de uma cadela beagle.

Embora He ainda não tenha encaminhado Little Juice, como o clone foi apelidado, ao show business, ele diz acreditar que o cachorro “será ainda melhor do que o velho Juice”.