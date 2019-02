Primeira sonda lunar israelense inicia sua viagem

Um foguete da empresa americana SpaceX foi lançado na noite da última quinta-feira (21) dos Estados Unidos, levando a bordo a primeira sonda israelense com destino à Lua.

O foguete Falcon 9 decolou sem incidentes de Cabo Cañaveral, na Flórida, às 20H45 locais (22H45 de Brasília).

O lançamento foi acompanhado ao vivo em Israel por vários engenheiros e pessoal de apoio da missão, bem como pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, do centro de controle da empresa aeroespacial Israeli Aerospace Industries (IAI), sócia do projeto.

A sonda, nomeada Bereshit (Gênese, em hebraico), fará várias órbitas em volta da Terra que lhe servirão de impulso para, com ajuda do seu motor, avançar com destino à lua, onde tem previsto pousar em 11 de abril.

O foguete também transporta um satélite indonésio e outro da Força Aérea americana.