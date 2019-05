Primeira mulher na Lua? Só em 2024

São Paulo – A agência espacial norte-americana Nasa anunciou seu plano de retornar a Lua, em 2024. Em 1969, a humanidade teve contato com a superfície lunar pela primeira vez. No total, 12 pessoas viajaram para a Lua, e todos eram homens. Mais de 50 anos depois da primeira viagem lunar bem-sucedida, a missão Artemis promete ser a primeira a levar uma mulher para o quinto maior satélite do Sistema Solar.

O nome da missão é dado em homenagem a Artemis, deusa da mitologia grega e irmã gêmea de Apollo, que tem seu nome estampado na primeira missão destinada à Lua. A nova missão terá lugar reservado para uma astronauta mulher. Com isso, será a primeira vez que uma mulher chegará à superfície cinza do satélite do planeta Terra.

A iniciativa ainda está em seus primeiros passos. Para ser lançado, o projeto Artemis necessita de cerca de 1,6 bilhão de dólares, que deve ser dado à agência pelo Congresso americano. O pedido já foi realizado pelo vice-presidente, Mike Pence, e pelo administrador da Nasa, Jim Bridestine. Porém, ainda não houve uma aprovação do projeto.

Além do financiamento, a futura missão também precisará de um novo foguete, um novo sistema de lançamento, uma nova abordagem para a maneira de pousar, uma estação flutuante entre a Terra e a Lua – até então inexistente -, e novos trajes espaciais.

Se a missão, de fato, acontecer, os Estados Unidos será um avanço para chegar a Marte, já que terão uma estação em órbita localizada entre a Terra e a Lua.

No vídeo a seguir, em inglês, a Nasa demonstra como planeja voltar ao satélite natural da Terra e como seus astronautas irão se instalar na superfície lunar ao longo da missão.