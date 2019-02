Poluentes do ar alteram células do sistema nervoso

São Paulo – O efeito nocivo dos poluentes também atinge o sistema nervoso, segundo uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Por meio de experimentos com embriões de galinha, a bióloga Paula Bertacini observou que o material particulado presente no ar da capital paulista provoca alterações em células nervosas ainda em fase de desenvolvimento.

A bióloga investigou o efeito do material particulado fino sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso. “Na região central da cidade de São Paulo, a principal fonte de emissão de poluentes atmosféricos é veicular, ou seja, carros, ônibus, caminhões e motocicletas”, diz Paula. A coleta de amostras de poluentes aconteceu próximo ao cruzamento da Avenida Doutor Arnaldo com a Rua Teodoro Sampaio, onde está localizada a faculdade, local de intenso tráfego de veículos.

O experimento utilizou ovos embrionados de galinha produzidos especificamente para pesquisas. “Uma suspensão com material particulado fino foi injetada nos ovos”, conta a pesquisadora. “Posteriormente, foram analisados diversos aspectos morfológicos das células do cerebelo, órgão do sistema nervoso central cuja sensibilidade a substâncias tóxicas ambientais é descrita na literatura”.

A pesquisa se concentrou nas células de Purkinje, neurônios que desempenham papel central em várias das funções. “Foi observada redução no número das células de Purkinje, ao mesmo tempo em que os dendritos destas células apresentaram maior ramificação”, aponta Bertacini. “É possível que alterações morfológicas nos dendritos das células de Purkinje causem interferência nas sinapses entre estas células e outras células cerebelares e, consequentemente, tenha ação sobre o trânsito de informações entre o sistema nervoso central e o organismo”.