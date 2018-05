Pesquisadores podem ter encontrado cura da calvície

São Paulo – Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Dermatologia da Universidade de Manchester podem ter encontrado uma cura para a calvície. Um composto ativo que estimula folículos capilares humanos ao combater a proteína que prejudica o crescimento de novos fios.

Coautor do estudo, Dr Nathan Hawkshaw diz que a descoberta anima os pesquisadores porque esse agente não tinha sido considerado no contexto da queda capilar e, por isso, é possível o desenvolvimento uma solução para a calvície com base na nova tese.

O composto chamado Ciclosporina A era usado para diminuir a rejeição em transplantes e tratar doenças autoimunes–e um dos efeitos colaterais que ele apresenta é o crescimento indesejado de cabelo.

Em testes feitos em laboratório com o composto em amostras de pacientes que fizeram transplantes capilares, o gene SFRP1, apontado por pesquisas científicas como um dos agentes que impedem o crescimento dos fios de cabelo, foi inibido. O fato de terem sido usadas amostras humanas reais anima os pesquisadores e diz que, por conta disso, o estudo é “clinicamente relevante”.

Agora, os pesquisadores esperam realizar testes clínicos com a Ciclosporina A e avaliar se ela segura e realmente é efetiva no tratamento da calvície.

Os tratamentos atuais para a queda capilar com medicamentos apresentam resultados pouco consistentes, sendo a solução mais efetiva atualmente o implante capilar.