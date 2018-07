Perdeu o eclipse lunar do século? Confira as imagens espetaculares

São Paulo – O mundo ficou extasiado com a lua de sangue na noite de ontem. O eclipse total, o mais longo do século 21, durou uma hora, 42 minutos e 57 segundos. No entanto, um eclipse parcial precedeu o eclipse total, o que significa que a Lua passou um total de 3 horas e 54 minutos na sombra da Terra, de acordo com a NASA.

Quem perdeu o espetáculo vai ter que esperar até o próximo, que pode acontecer até 2029. Mas o tempo de duração deste eclipse não será igualado até 2123, segundo os estudiosos.

O eclipse completo, às 19h22 (horário de Brasília), era visível da Europa, Rússia, África, Oriente Médio, grande parte da Ásia e da Austrália, embora as nuvens bloqueassem a lua em alguns lugares.

Um eclipse lunar total ocorre quando a lua inteira passa pela parte mais escura da sombra da Terra, chamada de umbra, se alinhando com o Sol, o que provoca uma sombra no satélite e faz com que a lua perca o brilho e fique na sombra.

Quando o fenômeno deixa a lua com um tom avermelhado pelos raios de sol que passam pela atmosfera ele é chamado de lua de sangue.



Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha. Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha.

Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha. Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha.

Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha. Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha.

Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha. Lua cheia vista durante eclipse lunar no céu de Frankfurt, Alemanha.

Lua vista durante o mais longo eclipse lunar do século 21, no Rio de Janeiro. Lua vista durante o mais longo eclipse lunar do século 21, no Rio de Janeiro.

Pessoas assistem eclipse lunar em Roskilde, na Dinamarca. Pessoas assistem eclipse lunar em Roskilde, na Dinamarca.

Lua vista durante o eclipse lunar sobre Idlib, na combalida Síria. Lua vista durante o eclipse lunar sobre Idlib, na combalida Síria.

Eclipse lunar visto de Amã, na Jordânia. Eclipse lunar visto de Amã, na Jordânia.