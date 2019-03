Paleontólogos encontram fóssil do maior dinossauro carnívoro da história

São Paulo – O fóssil do maior tiranossauro-rex de que se tem notícia até hoje foi encontrado por paleontólogos canadenses. Ele tinha 13 metros de comprimento, o que o torna não só o maior da sua espécie, mas também o maior entre os dinossauros carnívoros.

Nomeado Scotty, ele foi encontrado em 1991, mas estava preso de modo que os pesquisadores não podiam escavar para retirá-lo, o que aconteceu recentemente.

O animal pesava 8,800 quilos, o mesmo que 1.500 elefantes africanos. Ele teria vivido há 66 milhões de anos, ao longo de 30 anos.

“Este é o rex dos rexes”, afirma, em nota, Scott Persons, pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Alberta. Ele explica que a espécie contava com exemplares magros e robustos, e Scotty é um dos robustos.

A Paleontologia ainda não têm métodos 100% eficazes para estimar a massa do Espinossauro (Spinosaurus aegyptiacus), uma outra espécie carnívora que poderia chegar a superar o tiranossauro-rex em tamanho. Até que isso seja solucionado com alguma técnica mais avançada do que a atual, o Scotty é apontado como o maior entre os carnívoros.

Quem estiver no Canadá, em maio de 2019, poderá até mesmo ver o fóssil de Scotty, que estará exposto no Royal Saskatchewan Museum.