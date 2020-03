Pacientes sem sintomas continuam a transmitir coronavírus, diz estudo

Um novo estudo feito por pesquisadores nos Estados Unidos indica que pacientes contagiados pelo novo coronavírus continuam a transmitir o vírus mesmo depois que os sintomas desaparecem. Em pacientes com casos considerados leves da covid-19, o período de contágio registrado na pesquisa foi de um a oito dias após a desaparição dos sintomas.

As 16 pessoas que participaram do estudo tinham sintomas como febre, tosse, dor na faringe e dificuldade de respirar. A idade média dos participantes era de 35 anos e todos foram tratados, entre 28 de janeiro e 9 de fevereiro, no Hospital Geral PLA, em Pequim, na China. Os pesquisadores avaliaram amostras coletadas na garganta dos pacientes em dias alternados, e eles só tiveram alta após os testes darem negativo por dois dias consecutivos.

“Nossa descoberta mais significativa nesse estudo foi que metade dos pacientes continuou a transmitir o vírus mesmo depois da resolução dos sintomas. As infecções mais severas podem ter até mais tempo de contágio [após a desaparição dos sintomas]”, diz, em nota, o doutor Lokesh Sharma, instrutor de medicina no setor de medicina do sono, pulmonar e cuidados críticos da Universidade de Yale, nos Estados Unidos.

A carta do estudo foi publicada no periódico científico sobre sistema respiratório American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, da American Thoracic Society.

Os pesquisadores reconhecem que a amostragem de pacientes é pequena e que as descobertas podem não se aplicar a todos, como pessoas idosas ou com sistema imunológico deprimido. Como a covid-19 ainda é uma doença nova para a ciência, faltam mais estudos para compreedê-la. Mas cada nova pesquisa representa um avanço.

As últimas notícias da pandemia do novo coronavírus